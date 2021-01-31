Власти Калуги просят убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 1 февраля
В ночь на понедельник, 1 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с пяти улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге в ночь с 31 января на 1 февраля:
- Набережная;
- Дамба;
- ул. Подвойского;
- ул. Глаголева;
- ул. Зерновая на участке от ул. Тарутинской до ул. Радищева.
- Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении управления городского хозяйства.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!