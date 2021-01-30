С улиц Калуги за сутки вывезли 3080 кубометров снега

За прошедшие сутки с улиц Калуги вывезено 3080 кубометров снега. Об этом утром в субботу, 30 января, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Снегопады в Калуге продолжаются, уборка выпавших осадков не останавливается. Например, за прошлую ночь городские дороги первой и второй категории подмели и дважды обработали противогололедными материалами, - отметил он. - Не забыли коммунальщики и о тротуарах – их тоже обработали. За прошедшие сутки вывезено 3080 кубометров снега.

Днем в субботу уборкой снега и обработкой территорий занимаются 78 единиц техники и 120 дорожных рабочих.

- Приоритет - на уборку пешеходных переходов и остановок, - подчеркнул Денисов.