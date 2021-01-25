Власти Калуги просят убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 26 января

Ночью и днем во вторник, 26 января, в Калуге коммунальщики продолжат вывозить снег с улиц города. Водителей просят убрать припаркованные автомобили с шести улиц, чтобы они не мешали техники МБУ «СМЭУ», сообщает управление городского хозяйства.

Вывоз снега в Калуге в ночь с 25 на 26 января 2021 года:

ул. Луначарского на участке от ул. Дзержинского до ул. Знаменская;

ул. Ленина на участке от ул. Билибина до ул. Суворова;

ул. Достоевского на участке от ул. Театральная до ул. Московская.

Вывоз снега в Калуге днем 26 января 2021 года:

ул. Георгия Амелина в районе дома №1 и №27;

Тульское шоссе на участке от ул. Генерала Попова до Гагаринского моста;

ул. Молодёжная.

- Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении администрации.