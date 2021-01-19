Названа причина отключения светофоров в центре Калуги
Перекресток улиц Кирова и Плеханова в Калуге около 18:00 18 января.
Вечером в понедельник, 18 января, в центре Калуги не работали светофоры. Отключение произошло как минимум на двух перекрестках – Кирова и Плеханова и Королева и Гагарина, сообщают наши читатели.
Из-за этого в час пик, около 18:00, образовались заторы. Со второстепенных улиц было проблематично выехать.
- Причина - кратковременное отключение электроэнергии, - прокомментировали KP40 ситуацию в управлении городского хозяйства Калуги. - В регламентное время работа светофоров была восстановлена.
Отметим, что движение вечером 18 января затрудняли еще несколько небольших ДТП, произошедших в городе.
Днем 19 января затруднено движение на улицах Кирова и Жукова. В других частях города дороги свободны.
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