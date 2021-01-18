За ночь с улиц Калуги вывезли 1180 кубометров снега

В ночь на понедельник, 18 января, с улиц Калуги вывезли 1180 кубометров снега, израсходовано 450 тонн пескосоляной смеси и 24 тонны реагента, сообщает городская управа.

Утром 18 января продолжилась уборка снега и обработка улиц противогололедными материалами. Она сейчас ведется на улицах Набережной, Ленина, Пушкина, Кирова и других.

- Ведется уборка и в пригородах, - отмечают в городской управе. - На сельских территориях утром работают шесть комбинированных дорожных машин, три экскаватора-погрузчика, два трактора МТЗ, грейдер и десять рабочих. Израсходовано 130 тонн пескосоляной смеси, вывезено 740 кубометров снега.