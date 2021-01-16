Ночью Калугу убирали от снега 61 машина и 15 рабочих

В ночь на субботу, 16 января, на уборке улиц Калуги была задействована 61 единица техники и 15 дорожных рабочих. Техника подметала тротуары и дороги первой и второй категории. Ближе к утру началась обработка пескосоляной смесью, сообщает городская управа.



В 5 утра количество дорожных рабочих было увеличено до 60, к 8 утра к ним присоединяться еще 80 человек.

- Особое внимание уделят чистоте пешеходных переходов и остановок, - рассказал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Запланированы работы на дамбе Яченского водохранилища, улицах Гагарина, Ленина, Кирова, Московской.

По данным управления городского хозяйства, с 20:00 14 января до 17:00 15 января с улиц Калуги было вывезено 2350 кубометров снега, израсходовано 240 тонн пескосоляной смеси и 57 тонн реагентов.