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Ночью Калугу убирали от снега 61 машина и 15 рабочих

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа.
Опубликовано: 16.01.2021 06:29 0 143
Ночью Калугу убирали от снега 61 машина и 15 рабочих

В ночь на субботу, 16 января, на уборке улиц Калуги была задействована 61 единица техники и 15 дорожных рабочих. Техника подметала тротуары и дороги первой и второй категории. Ближе к утру началась обработка пескосоляной смесью, сообщает городская управа.

В 5 утра количество дорожных рабочих было увеличено до 60, к 8 утра к ним присоединяться еще 80 человек.

- Особое внимание уделят чистоте пешеходных переходов и остановок, - рассказал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Запланированы работы на дамбе Яченского водохранилища, улицах Гагарина, Ленина, Кирова, Московской.

По данным управления городского хозяйства, с 20:00 14 января до 17:00 15 января с улиц Калуги было вывезено 2350 кубометров снега, израсходовано 240 тонн пескосоляной смеси и 57 тонн реагентов.

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа.
Опубликовано: 16.01.2021 06:29 0 143
Тэги: авто дороги снег дмитий денисов
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