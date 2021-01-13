ГИБДД предупреждает о тяжелых дорожных условиях в Калужской области 14 января
Как мы уже рассказывали, 14 января в Калужской области ожидается сильный снегопад. Региональное управление ГИБДД предупреждает о тяжелой обстановке на дорогах.
- Настоятельно рекомендуем водителям соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, - говорится в сообщении дорожной полиции. - При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу в условиях ухудшения погоды, а также видимости следует заранее снизить скорость и быть готовым остановиться, пропуская пешеходов, которые переходят проезжую часть.
Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы на своей одежде.
- Также напоминаем, что использование световозвращателей во время движения вне населенных пунктов – обязательно, - подчеркнули в ГИБДД. - Они повышают видимость пешехода и значительно снижают риск возникновения ДТП.
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