ГИБДД предупреждает о тяжелых дорожных условиях в Калужской области 14 января

Как мы уже рассказывали, 14 января в Калужской области ожидается сильный снегопад. Региональное управление ГИБДД предупреждает о тяжелой обстановке на дорогах.

- Настоятельно рекомендуем водителям соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, - говорится в сообщении дорожной полиции. - При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу в условиях ухудшения погоды, а также видимости следует заранее снизить скорость и быть готовым остановиться, пропуская пешеходов, которые переходят проезжую часть.

Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы на своей одежде.

- Также напоминаем, что использование световозвращателей во время движения вне населенных пунктов – обязательно, - подчеркнули в ГИБДД. - Они повышают видимость пешехода и значительно снижают риск возникновения ДТП.