С улиц Калуги за сутки вывезли 2170 кубометров снега

За вторник, 12 января, с улиц Калуги вывезли 2170 кубометров снега. Об этом в среду заявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- За последнюю неделю снег выпадает почти каждый день, но и рабочие продолжают свое дело, - отметил глава администрации. - По информации МБУ «СМЭУ», сейчас город убирают 95 машин (среди них больше всего автосамосвалов, погрузчиков и другой спецтехники) и 120 рабочих.

Как сообщили в управлении городского хозяйства, сейчас подметаются дороги первой и второй категории, от снега очищаются тротуары, остановочные павильоны, пешеходные переходы. Продолжается вывоз снега. Сейчас его вывозят с улиц Кирова, Гагарина, Ленина, Салтыкова-Щедрина, Октябрьской, Грабцевского Шоссе, площади Старый Торг. За утро вывезено 860 кубометров снега.

Также Денисов напомнил номера телефонов, по которым можно жаловаться:

- Если вы заметили какие-либо недочеты в уборке снега и устранении наледи, прошу обращаться по следующим телефонам: