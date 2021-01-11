С улиц Калуги за полдня вывезли 980 кубометров снега

В понедельник, 11 января, улицы Калуги убирают от снега 155 рабочих и 97 единиц техники, сообщает городская управа.

- Сейчас ведется подметание дорог первой и второй категорий. Очищаются от снега и тротуары. Этим занимаются 15 тракторов, - отмечают в администрации. - С улиц Кирова, Гагарина, Ленина, Московской, Салтыкова-Щедрина, Луначарского, Дзержинского, площади Старый Торг вывозится снег.

По данным управления дорожного хозяйства, на снежную свалку отправлено уже 980 кубометров.