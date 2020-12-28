В Калуге на ночь закроют проезд по улице Телевизионной

Вечером в понедельник, 28 декабря, в Калуге перекроют проезд по улице Телевизионной в районе здание №2б. Проехать там нельзя будет с 23:00 понедельника до 8 утра вторника, 29 декабря, сообщает управление городского хозяйства.

Причиной перекрытия станет проведение дорожных работ.

Объезд будет осуществляться по улицам Билибина, Московской, переулку Юрия Казанкова. Если утром во вторник работы затянутся, то возможны серьезные пробки в сторону центра.

Схема перекрытия улицы Телевизионной в Калуге 28-29 декабря 2020 года.

- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства и просим водителей заранее выбирать пути объезда, - говорится в предупреждении городской управы.

Тем временем

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