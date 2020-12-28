В Калуге 80 рабочих и 85 машин вывозят снег с улиц

На 8 утра понедельника, 28 декабря, в Калуге 80 рабочих и 85 единиц техники были задействованы в уборке улиц от снега, сообщает городская управа.

- На работу они вышли в пять часов утра, - отмечают в администрации. - Ведется, в частности, подметание улицы Ленина, вывозится снег с улиц Кирова и Московской.

- Не забывают и об очистке от снега калужского пригорода, - рассказал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - На сельских территориях работают восемь машин и шесть рабочих. В ходе обработки тротуаров, остановок и дорог первой группы израсходовано 20 тонн пескосоляной смеси.

Уборка снега 28 декабря в Калуге.