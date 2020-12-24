В Калужской области установят 10 новых дорожных камер в 2021 году

В 2021 году в Калужской области планируется установить 10 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В четверг, 24 декабря, на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Калужской области об этом рассказал заместитель министра дорожного хозяйства области Сергей ГОРБАЧЕВ.

- В настоящее время заключен контракт на приобретение и монтаж в 2021 году десяти стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на четырех дорогах регионального значения и шести дорогах местного значения в Калуге, Обнинске, Барятинском, Малоярославецком и Тарусском районах, - пояснил Горбачев. - В планах оборудование искусственным освещением не менее 30 километров дорог в Барятинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Козельском, Малоярославецком, Мещовском, Мосальском, Кировском и Ферзиковском районах. Заключен контракт на реконструкцию дороги Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел»-Козельск в Перемышльском и Козельском районах с устройством электроосвещения в деревнях Покровское, Нижнее Алопово, Каменка, Полошково

На заседании комиссии подчеркнули, что в 2020 году в Калужской области введено в эксплуатацию 12 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, приобретено три мобильных комплекса. По данным УГИБДД УМВД России по Калужской области, за 11 месяцев 2020 года в местах установки комплексов фотовидеофиксации количество ДТП снизилось на 25,6%.