Дорогу между Калугой и Малоярославцем перекроют на три дня

В Калужской области в течение трех дней будут проходить ремонтные работы железнодорожного переезда на участке дороги Калуга – Малоярославец между Юбилейным и Детчино. Об этом сообщает региональное министерство дорожного хозяйства.

Ремонт будет проходить с 10:00 до 16:00 с 22 по 24 декабря 2020 года.

Объезжать перекрытый участок водителям предлагают по трассе М3 «Украина».

Схема перекрытия дороги между Юбилейным и Детчино 22-24 декабря 2020 года.