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В Калуге машины парковщиков передадут медикам

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 10.12.2020 17:29 1 370
В Калуге машины парковщиков передадут медикам

Как мы уже рассказывали, с 12 декабря по 9 января в Калуге все парковки на улицах города будут бесплатными. А машины, которые используются для контроля за оплатой парковок, передадут на время медикам, рассказали в городской управе.

— В связи с мероприятиями, проводимыми в рамках проекта «Калуга — Новогодняя столица России», городское руководство приняло решение, чтобы сделать платное парковочное пространство бесплатным с 12 декабря по 9 января, - прокомментировала ситуацию 10 декабря директор Службы единого заказа городского хозяйства Калуги Татьяна Арен. - То есть в этот период все парковки будут бесплатными для гостей и жителей города. Чтобы эта информация была широко доступна, на паркоматах будут стоять праздничные заставки, уведомляющие о бесплатном режиме.

Также об этом калужанам расскажут и сотрудники Службы единого заказа, которые будут патрулировать территорию.

— Часть наших сотрудников задействованы на видеофиксации автомобилей, но в этот период они не будут работать. Поэтому решили оказать помощь городским больницам – отдать наши транспортные средства для извоза медработников по домам. С 12 декабря наши водители будут возить врачей, к слову, они уже прикреплены к городской клинической больнице №5, - подчеркнула также Арен.

Водители будут работать по сменному графику. В том числе и на выходных.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 10.12.2020 17:29 1 370
Тэги: авто парковка татьяна арен
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