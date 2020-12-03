Калужанин предложил разбить парк на месте парковки на Старом Торге

В среду, 2 декабря, один из калужан в социальной сети обратился к губернатору Калужской области Владиславу Шапше с просьбой провести неожиданную реконструкцию площади Старый Торг. На месте парковки перед зданием администрации он хочет видеть парк.

- Тысячи калужан хотят, чтобы на месте парковки на Старом Торге у белого дома сделали сквер, - написал мужчина. - Там общественный транспорт развит хорошо, с улицы Кирова идти не больше 10 минут, там не нужна парковка. Как бы это осуществить?

Глава региона калужанину пока не ответил, но предложение прокомментировал представитель городской управы Калуги.

- Данный участок является частью улично-дорожной сети, дорожное движение на площади Старый Торг организовано в соответствии с проектом, - подчеркнули в городской управе. - Изменение функциональности возможно только через изменение генерального плана г. Калуги, что является нецелесообразным. Также в данном районе есть сквер и Центральный парк культуры и отдыха.

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