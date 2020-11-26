В Калуге назвали сроки ремонта улицы Беляева

КП40 уже рассказывал о ситуации на улице Беляева в Клауге, где продолжается ремонт дороги. На участке от переулка Знаменского до улицы Знаменской сняли асфальт и демонтировали канализационные люки. В городской управе обещали, что подрядчик должен завершить ремонт до 23 ноября.

- Никаких рабочих не было. Никто не приезжал. Все как было, так и осталось. Вернее, люков как не было, так и нет, - сообщила нам местная жительница.

Мы обратились в городскую управу за комментариями. Там пояснили, что прошедший на прошлой неделе снегопад не позволил выполнить работы. К тому же, основные силы были направлены на ремонт улицы Циолковского.

- По улице Беляева у нас контракт с подрядной организацией до 1 декабря. Мы их торопим. Снегопады прекратились, есть возможность выполнить работы с соблюдением всех требований, - пояснила 26 ноября директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН. - Нам необходимо было в первую очередь сдать улицу Циолковского. Мы это сделали. Калужане видят, что работы выполнены качественно, никаких вопросов нет. Через день-два бригада выйдет на улицу Беляева. Это тоже важный объект. Но хочу пояснить всем, что мы выполняем работы по содержанию автомобильных дорог. Улица Беляева – очень сложная, она вся в колодцах, которые находились намного ниже отметки существующего асфальта. А у нас работа по замене опорных плит и колодцев не предусмотрена. Это дополнительная нагрузка на подрядчика. Сейчас придется менять опорную плиту.

Мы будем следить за развитием ситуации на улице Беляева.

Уважаемые читатели, а как вы оцениваете ремонт дорог в Калужской области в 2020 году?