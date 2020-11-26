В Калуге запретили остановку на 200-метровом участке улицы Кирова от улицы Рылеева до улицы Плеханова при движении в сторону сквера Мира. Там установлены соответствующие знаки, сообщает в четверг, 26 ноября, управление городского хозяйства городской управы Калуги.

- Остановка и стоянка транспортных средств на данном участке улицы запрещена, работает эвакуатор, - подчеркивают дорожники. - Просим вас быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, на этом участке на прошлой неделе расширили остановку общественного транспорта за счет ликвидации платных парковочных мест. Какие автобусы и троллейбусы теперь останавливаются и где именно, мы рассказывали здесь.

На столбах повесили соответствующие знаки.

После расширения остановки некоторые водители продолжали здесь парковаться.

Автобусы останавливались между легковушек. Фото сделано вечером 25 ноября.