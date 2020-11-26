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В Калуге запретили остановку на 200-метровом участке улицы Кирова

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2020 14:11 1 850
В Калуге запретили остановку на 200-метровом участке улицы Кирова

В Калуге запретили остановку на 200-метровом участке улицы Кирова от улицы Рылеева до улицы Плеханова при движении в сторону сквера Мира. Там установлены соответствующие знаки, сообщает в четверг, 26 ноября, управление городского хозяйства городской управы Калуги.

- Остановка и стоянка транспортных средств на данном участке улицы запрещена, работает эвакуатор, - подчеркивают дорожники. - Просим вас быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, на этом участке на прошлой неделе расширили остановку общественного транспорта за счет ликвидации платных парковочных мест. Какие автобусы и троллейбусы теперь останавливаются и где именно, мы рассказывали здесь.

калуга парковка улицы кирова платная транспорт

На столбах повесили соответствующие знаки.

После расширения остановки некоторые водители продолжали здесь парковаться.

Автобусы останавливались между легковушек. Фото сделано вечером 25 ноября.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2020 14:11 1 850
Тэги: авто дороги парковка тарнспорт автобусы троллейбусы
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