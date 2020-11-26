В Калуге запретили остановку на 200-метровом участке улицы Кирова от улицы Рылеева до улицы Плеханова при движении в сторону сквера Мира. Там установлены соответствующие знаки, сообщает в четверг, 26 ноября, управление городского хозяйства городской управы Калуги.
- Остановка и стоянка транспортных средств на данном участке улицы запрещена, работает эвакуатор, - подчеркивают дорожники. - Просим вас быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, на этом участке на прошлой неделе расширили остановку общественного транспорта за счет ликвидации платных парковочных мест. Какие автобусы и троллейбусы теперь останавливаются и где именно, мы рассказывали здесь.
На столбах повесили соответствующие знаки.
После расширения остановки некоторые водители продолжали здесь парковаться.
Автобусы останавливались между легковушек. Фото сделано вечером 25 ноября.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!