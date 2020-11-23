С улиц Калуги за день вывезли 1450 кубометров снега

В воскресенье, 22 ноября, с 00:00 до 18:00 с улиц Калуги вывезли 1450 кубометров снега, сообщает городская управа. Работы продолжились и в ночь на понедельник.

Семь бригад из 120 человек приводили в порядок улицы Глаголева, Болдина, Никитина, Жукова, Московскую, Моторную, Генерала Попова, Фомушина, Грабцевское шоссе. Снег на свалку в Доможирово также вывозился с улиц Ленина, Набережной, Кирова, Жукова, Воробьевской, площади Вокзальной.

На дороги за воскресенье высыпали 640 тонн пескосоляной смеси и 16 тонн реагента, отметили в калужской администрации.

Уборка улиц Калуги от снега 22 ноября 2020 года.