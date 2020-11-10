На переулке в центре Калуги перекрыли движение

С 10:00 вторника, 10 ноября, в Калуге будет закрыто движение для всех видов транспорта по 2-му Красноармейскому переулку. Об этом сообщает управление городского хозяйства.

В городской управе уточняют, что перекрытие будет временным. На дороге будут укладывать новый асфальт.

- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства, - говорится в сообщении городской управы. - Просим водителей заранее выбирать пути объезда!