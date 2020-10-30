Улицу Воробьевскую на два дня перекроют в Калуге

В следующее воскресенье, 8 ноября, в Калуге перекроют движение на улице Воробьевской. Это связано с проведением дорожных работ, сообщает управления городского гозяйтсва.

Проехать в районе дома №9/12 нельзя будет с 8:00 08 ноября до 17:00 9 ноября 2020 года.

- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства и просим водителей заранее выбирать пути объезда, – говорится в сообщении горхозяйства.

Схема проведения работ.

Тем временем

Маршрут автобуса №25 изменится в Калуге с 2 ноября. Подробности.