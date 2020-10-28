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В Калуге начали менять асфальт на Яченской набережной

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.10.2020 08:25 5 1289
В Калуге начали менять асфальт на Яченской набережной

В Калуге начали менять асфальт на дороге, отделяющей набережную Яченского водохранилища от сквера Волкова.

Фрезерование проезжей части началось во вторник, 27 октября, сообщает городская управа.

Как рассказала директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН, срок сдачи работ по контракту – 20 календарных дней, однако подрядчика будут торопить из-за нестабильных погодных условий.

Тем временем

В Калуге до середины ноября ограничили движение по скверу Мира и улице Циолковского. Подробности.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.10.2020 08:25 5 1289
Тэги: авто дороги татьяна арен
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