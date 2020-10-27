В Калуге перекрыли движение на улице Проезжей

Утром во вторник, 27 октября, на улице Проезжей в районе домов №20 и №23 в Калуге начались дорожные работы. Из-за этого движение на данном участке полностью перекрыто.

Открыть дорогу должны к 20:00, рассказала городская управа.

- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства. Просим водителей быть аккуратнее на дорогах и заранее выбирать пути объезда, - говорится в сообщении администрации.

Схема перекрытия, которую опубликовала городская управа.

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