В Калуге на 13 дней перекроют улицу Веры Андриановой

В понедельник, 19 октября, в Калуге начнется реконструкция улицы Веры Андриановой. Из-за этого на 13 дней будет перекрыто движение.

Завершить работы обещают к 31 октября.

- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства, - говорится в пятницу в сообщении городской управы. - Просим водителей быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Схема перекрытия улицы Веры Андриановой, которую опубликовала городская управа.

Тем временем

За ночь на улице Гагарина появилось место, где все тормозят. Подробности и видео.