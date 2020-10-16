В Калуге на 13 дней перекроют улицу Веры Андриановой

В понедельник, 19 октября, в Калуге начнется реконструкция улицы Веры Андриановой. Из-за этого на 13 дней будет перекрыто движение.
Завершить работы обещают к 31 октября.
- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства, - говорится в пятницу в сообщении городской управы. - Просим водителей быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
Схема перекрытия улицы Веры Андриановой, которую опубликовала городская управа.
Тем временем
За ночь на улице Гагарина появилось место, где все тормозят. Подробности и видео.
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