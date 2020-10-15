В Калуге на два дня перекроют улицу Воробьевскую

В Калуге в течение двух дней будет закрыт проезд по улице Воробьевской. Это связано с проведением дорожных работ, сообщает в четверг городская управа.

Проехать нельзя будет в районе дома № 9/12 с 8:00 24 октября до 17:00 25 октября.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Схема перекрытия улицы Воробьевской, которую опубликовала городская управа.

Тем временем

В Калуге за неделю восстановили площадку в сквере Волкова. Подробности.