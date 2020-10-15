В Калуге на два дня перекроют улицу Воробьевскую

В Калуге в течение двух дней будет закрыт проезд по улице Воробьевской. Это связано с проведением дорожных работ, сообщает в четверг городская управа.
Проехать нельзя будет в районе дома № 9/12 с 8:00 24 октября до 17:00 25 октября.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Схема перекрытия улицы Воробьевской, которую опубликовала городская управа.
Тем временем
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