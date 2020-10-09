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В Калуге выставили ограждение на аварийном перекрёстке

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 09.10.2020 17:12 0 171
В Калуге выставили ограждение на аварийном перекрёстке

Как мы уже рассказывали, на этой неделе в Калуге началась реконструкция на перекрёстке улиц Степана Разина и Тульской. Это одно из самых аварийных мест города. Аварии тут происходят постоянно.

Подрядчик уже выставил часть ограждения на месте проведения работ. Пока больше никакой активности не наблюдается.

Напомним, стоимость работ составит 5,1 миллиона рублей. Завершить их должны до конца нынешнего года. При этом заявку на участие в торгах подала лишь одна фирма. Именно с ней и заключен контракт.

Место, где сейчас паркуются машины, станет продолжением бульвара.

Одно из главных нововведений – ликвидация площадки в продолжении бульвара, на которой частенько паркуются автомобилисты. Из-за этого пешеходы вынуждены пересекать улицу Степана Разина между парковкой и оживлённой проезжей частью.

Чтобы избавиться от парковки, бульвар продлят и оградят. Между переходом и улицей Тульской появится небольшая зелёная зона.

Схема с новыми знаками и разметкой.

На самом перекрёстке установят новые светофоры на консолях, знаки «Стоп», а также нанесут двойную сплошную разметку. Теперь повернуть со Степана Разина на Тульскую без остановки будет запрещено. Множество аварий на перекрёстке происходило как раз тогда, когда один водитель ехал по Степана Разина в сторону площади Победы, поворачивал налево на Тульскую и не пропускал встречную машину.

Работы обещают завершить до конца года.

Рабочие выкопали часть кустов, которые закрывали обзор автомобилистам.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 09.10.2020 17:12 0 171
Тэги: авто дороги фоторепортаж
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