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В Калуге показали, как решится проблема пробок на Синих мостах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.10.2020 10:23 8 2459
В Калуге показали, как решится проблема пробок на Синих мостах

Во вторник, 6 октября, в Калуге представили новую транспортную модель для Синих мостов. Одно из самых проблемных для автомобилистов мест города собираются начать реконструировать примерно через год – осенью 2021 года.

- Средняя скорость в районе Синих мостов должна вырасти в два раза, до 34,5 километра в час, а время задержки автомобиля сократиться в три с половиной — со 167 до 48 секунд, - подчёркивают в городской управе.

Такой прогноз даёт компания из Санкт-Петербурга, которая разрабатывала транспортную модель.
Этой работе предшествовали полевые исследования: измерялась интенсивность движения на Синих мостах и примыкающих к ним улицах, длина очередей автомобилей, определялись характерные для этого района Калуги часы «пик».

По результатам полевых исследований были подготовлены три варианта решения проблемы Синих мостов. От первых двух, менее затратных, но и менее эффективных, в конечном итоге пришлось отказаться. Остановились на третьем.

Что же собираются реализовать на Синих мостах в Калуге?

Синие мосты Калуга

На пересечении Глаголева и Путейской обещают новые светофоры.

Предусматривается реконструкция улицы Тарутинской, улицы Глаголева (на участке от остановки «Улица Бутома» до Мельничного переулка), Зерновой (на участке Тарутинская – Мельничная), а также транспортного узла улица Глаголева – Путейская. Здесь на выезде с путепровода должны появиться две полосы и светофор.

Также предусмотрена реконструкция существующего светофора на пересечении Тарутинской и Мельничного переулка. На Тарутинской в районе остановки «Улица Зерновая» и на улице Глаголева рядом с остановкой «Синие мосты» предусмотрено локальное расширение проезжей части под остановочные площадки. Рядом с этой остановкой у пешеходного перехода, а также на пересечении Тарутинской и Вагонной разработчики модели предлагают установить светофоры.

Синие мосты Калуга

Проезжую часть локально расширят.

Синие мосты Калуга

На пересечении с Радищева появятся отсровки безопасности.

Синие мосты Калуга

Изменения произойдут и на перекрёстке с Зерновой.

На подготовку проекта реконструкции, по самым оптимистичным оценкам, уйдет семь-восемь месяцев. Но, скорее всего, на это потребуется около года.

Точная стоимость работ пока не называется. На данный момент городские власти говорят лишь о 12 миллионах рублей на светофоры. Они при этом будут адаптивными.

- Получая данные о транспортном потоке, они будут менять режим работы с помощью автоматической системы управления движением, - обещают чиновники.

Ранее, напомним, сообщалось, что рядом с существующим путепроводом могут построить новый, однако стоимость работ оценивается в 100 миллионов рублей, а таких денег в городском бюджете нет.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.10.2020 10:23 8 2459
Тэги: авто дороги синие мосты
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