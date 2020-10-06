В Калуге обсудили запуск «Ласточек» в Москву

Во вторник, 6 октября, в Калуге заговорили о запуске скоростных поездов «Ласточка» между нашим городом и Москвой. Об этом шла речь на встрече губернатора Владислава Шапши и начальника Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» - Михаила Глазкова.

Подробности этого проекта пока не раскрываются. На данный момент «Ласточки» ходят из Москвы в Нижний Новгород, Курск, Орёл, Смоленск, Иваново, Белгород, Санкт-Петербург и Кострому.

Также Шапша рассказал на своих страницах в соцсетях о проекте запуска паровоза между Калугой и Москвой. Идею планируют реализовать в рамках проекта «Новогодняя столица России» предстоящей зимой.