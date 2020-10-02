В Калуге пустят новые автобусы по кольцевому маршруту №3

В Калуге увеличится количество троллейбусов на кольцевом маршруте № 3. Кроме того, заместитель директора «Управления калужского троллейбуса» Михаил МИРЗОЕВ заявил, что на этом маршруте появятся и дополнительные автобусы.

- Ожидаем получения 17 автобусов ЛиАЗ, часть из которых будет поставлена на третий маршрут в помощь троллейбусам, - написал он на странице калужского градоначальника в «ВКонтакте».

Ранее калужане неоднократно просили добавить больше транспорта на кольцевой маршрут.

Кроме того, калужане просят в ВК добавить автобусов и на маршрут № 37. Сейчас этот автобус, выполняющий утренний рейс, едет в Калугу переполненным. Дополнительный автобус, по словам Мирзоева, на этом маршруте вряд ли появится. Но при необходимости на линию будет выпущен «автобус особо большой вместимости».

Он также пообещал при необходимости скорректировать расписание автобусов маршрута №98. Сейчас, по словам калужан, интервалы между ними слишком велики.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что на северном направлении расписание автобусов скорректируют после жалоб пассажиров.