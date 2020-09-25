Сфетофор с кнопкой вызова для пешеходов установили на улице Московской

Новый светофор вызывного действия для пешеходов появился на улице Московской в районе дома № 344, сообщили в пятницу, 25 сентября, в городской управе Калуги.

Два других светофора на этой же улице реконструировали. Один из них находится у остановки «Троллейбусное депо», второй - на пересечении улицы Московской с улицей Тельмана. Здесь также провели работы по переносу пешеходного перехода в соответствии с требованиями ГОСТа по БДД, установили пешеходные ограждения, нанесли горизонтальную разметку.