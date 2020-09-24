712 нетрезвых водителей поймали в Калужской области в 2020 году

С начала года в Калужской области зарегистрировано 6 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них погибло 3 человека, 10 получили ранения, сообщили в четверг, 24 сентября, в областном УГИБДД.

Наиболее высокой тяжестью последствий характеризовались ДТП на трассе М-3 «Украина».

За 8 месяцев 2020 года сотрудники ГИБДД в Калужской области поймали 712 нетрезвых водителей.

В связи с удручающей статистикой 25 и 26 сентября на дорогах региона будет проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».