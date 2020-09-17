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В Калуге «испортился» 80-й маршрут

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 17.09.2020 12:25 6 2476
В Калуге «испортился» 80-й маршрут

Как мы уже писали, с октября в Калуге начнется реализация новой схемы движения городского транспорта, разработанной проектировщиками из Воронежа. Планируют, в частности, оптимизировать маршрутную сеть, убрав 16 направлений, и заменить маршрутки на автобусы большей вместимости.

Поскольку предыдущие попытки властей что-то изменить в этой сфере заканчивались неудачно, калужане не ждут от предстоящей реформы ничего хорошего.

- Судя по тому, как ходит 80-й маршрут, революция уже началась. Интервалы огромные, маршрутки битком. По два рейса пропускать приходится, чтобы уехать, - пишет в комментариях наш читатель.

Также в редакцию с жалобой на маршрут № 80 (ул. Широкая – ТЦ «Ока-парк» обратился еще один наш читатель. По его словам, в последние две недели микроавтобусы стали ходить с интервалом до 10 минут (ранее он в утренние часы пик составлял 2-3 минуты), поэтому уже на третьей-четвертой остановке от конечной они переполнены. При этом читатели отмечают, что ранее с этим маршрутом никогда не было никаких проблем.

Мы обратились за комментарием в Управление городского хозяйства и к перевозчику – ООО «Эгоном-1».

- Мы эту проблему берем на контроль, проведем проверку в отношении перевозчика, - сказал заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО, поблагодарив нас за сигнал. -  Если будут выявлены нарушения, мы примем меры в соответствии с требованиями действующего законодательства. Претензию ему направим, а в случае неисправления ситуации можем инициировать судебную процедуру по лишению его карты маршрута. Если нарушений не выявится, то мы, как минимум, в целях профилактики выдадим ему предупреждение о неукоснительном соблюдении расписания движения транспорта. На маршруте около 30 машин – этого достаточно, чтобы осуществлять бесперебойное движение в соответствии с графиком.

В компании «Эгоном» подтвердили, что на маршруте работают 27-28 машин, и интервал движения составляет менее 5 минут. Сотрудница ООО «Эгоном» сообщила, что никаких претензий от пассажиров 80-го маршрута они не получали, и пообещала разобраться в ситуации.

Уважаемые читатели, а вы испытываете проблемы с транспортом? Напишите об этом в комментариях.

Екатерина Шевелева
Опубликовано: 17.09.2020 12:25 6 2476
Тэги: авто транспорт
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