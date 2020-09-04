Улицу Первомайскую в Калуге перекроют 9 сентября

В среду, 9 сентября, в Калуге будет закрыт проезд по улице Первомайской в районе дома №33, сообщает в пятницу городская управа.

Проехать там нельзя будет с 9:00 до 21:00 из-за проведения работ по замене тепловых сетей.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении администрации.

Схема перекрытия.

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