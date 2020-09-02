В Калуге началась надвижка моста через реку Каменка

Как мы уже рассказывали, в среду, 2 сентября, с рабочим визитом в Калуге находится глава Росавтодора Андрей КОСТЮК.

Вместе с главой региона Владиславом ШАПШОЙ он ознакомился с ходом строительства Северного обхода Калуги на участке Анненки – Жерело.

Министр дорожного хозяйства области Михаил ГОЛУБЕВ рассказал, что на строительстве задействовано более 300 специалистов и 500 единиц техники. Работы идут с опережением графика. Ввод Северного обхода полностью закольцует Калугу.

Северный обход – это почти 22 километра дороги, рассчитанной на движение со скоростью 120 км/час. Он объединит шесть развязок, три моста и семь путепроводов.

Андрей Костюк и Владислав Шапша стали участниками торжественной церемонии старта начала работ по надвижке пролетного строения путепровода через Московскую железную дорогу и реку Каменка.

Владислав Шапша поблагодарил Андрея Костюка за внимание к нашей области, отметив, что Северный обход завершит формирование транспортного кольца вокруг Калуги, что станет хорошим подарком к 650-летию города.