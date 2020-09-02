В Калугу едет глава Росавтодора

В среду, 2 сентября, в Калужскую область с рабочим визитом приедет глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрей КОСТЮК.

Планируется, что он проведет рабочую встречу с главой региона Владиславом Шапшой. А затем во второй половине дня они осмотрят несколько дорожных объектов в Калуге.

Сначала Андрей Костюк и Владислав Шапша проверят качество отремонтированной в прошлом году улицы Ленина на участке от Кутузова до Товарная. Затем осмотрят качество ремонта улицы Московской. Большая часть этой городской магистрали уже отремонтирована в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Окончательно работы должны быть выполнены до конца этого месяца.

Но на этом визит главы Росавтодора не закончится. Он вместе с главой региона осмотрят строительство Северного обхода, которое сейчас ведется на участке от микрорайона Анненки до деревни Жерело. Там состоится торжественная церемония старта начала работ по надвижке пролетного строения нового путепровода через реку Каменку. По нему пойдёт путь через железную дорогу.