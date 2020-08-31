Понтонный мост потестили экскаватором

Как мы уже писали, в Калуге на День города открыли понтонный мост. С утра проход по нему был закрыт, однако днем по нему уже свободно ходили люди.

К вечеру же сюда стянулось несколько сотен калужан, чтобы посмотреть на праздничный фейерверк, который с этой точки смотрится куда как комфортнее, чем со Старого Торга.

Были замечены на понтоне и рыбаки, а за некоторое время до открытия его проверили на прочность экскаватором. Видео его проезда по мосту прислал наш читатель Сергей Слизков.

Напомним: по заявлениям властей мост будет круглогодичным. Убирать его будут только на время ледохода. По нему разрешен проезд транспорта до 20 тонн.

Тем временем

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