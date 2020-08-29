Как будут ходить троллейбусы в День города

По сообщению управления калужского троллейбуса, сегодня, 29 августа, в связи с ограничением движения в Калуге изменится маршрут некоторых троллейбусов.

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