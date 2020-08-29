Как будут ходить троллейбусы в День города

По сообщению управления калужского троллейбуса, сегодня, 29 августа, в связи с ограничением движения в Калуге изменится маршрут некоторых троллейбусов.
С 09:00 до 11:00:
- 1 маршрут будет осуществлять движение по 12 маршруту (вокз. Калуга 1 – Швейная фабрика);
- 2 маршрут – Терепец-Дом Быта;
- 3 маршрут – скв.Мира – КЗТА (по 13 маршруту);
- 18 маршрут – Дубрава - скв.Мира;
- 29 маршрут будет осуществлять движение по маршруту вокзал Калуга 1 - ул. Билибина - ул. Московская- ул.Кирова – далее по маршруту;
- 19 маршрут будет осуществлять движение по маршруту вокзал Калуга 1 - ул. Билибина - ул.Московская - ул.Кирова – далее по маршруту;
- 19, 20,21, 22, 23, 24, 25 29,33, 37 маршруты в этот период времени движение осуществлять не будут.
С 14:00 до 18:00:
- Не будут осуществлять движение 27, 41, 42, 69, 71, 74, 97 маршруты.
- 27 троллейбус (летний) будет осуществлять движение через ул. Гагарина.
С 14:00 до 23:00:
- не будет осуществлять движение 1 маршрут;
- 2 маршрут с 14:00 до 18:00 не будет осуществлять движение , с 18:00 движение через Дом Быта;
- 3 маршрут с 14:00 до 18:00 не будет осуществлять движение , с 18:00 движение по 13 – скв.Мира –КЗТА;
- 18 маршрут с 14:00 до 18:00 движение по маршруту скв.Мира – мкр.Кошелев;
- 29 маршрут с 14:00 до 18:00 будет осуществлять движение по маршруту вокзал Калуга 1 - ул. Билибина - ул. Московская- ул.Кирова – далее по маршруту;
- 19 маршрут с 14:00 до 18:00 будет осуществлять движение по маршруту вокзал Калуга 1 - ул. Билибина - ул. Московская- ул.Кирова –далее по маршруту.