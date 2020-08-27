В четверг, 27 августа, в Калуге ограничили движение на улице Вилонова на участке между улицами Луначарского и Первомайской. Об этом сообщает городская управа.
Такое решение связано с тем, что на Вилонова сейчас продолжаются ремонтные работы.
Полностью доделать дорогу и открыть движение обещают к 1 сентября.
- Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда, - говорится в сообщении горуправы.
Схемы ограничения движения на улице Вилонова в Калуге.
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