В четверг, 27 августа, в Калуге ограничили движение на улице Вилонова на участке между улицами Луначарского и Первомайской. Об этом сообщает городская управа.

Такое решение связано с тем, что на Вилонова сейчас продолжаются ремонтные работы.

Полностью доделать дорогу и открыть движение обещают к 1 сентября.

- Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда, - говорится в сообщении горуправы.

Схемы ограничения движения на улице Вилонова в Калуге.

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