В Калужской области проверяют качество дорог

Качество работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в Калужской области проверяют специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института.

Аудиторы проверили четыре дороги. Первым стал объект, соединяющий Бабынино и Воротынск. За полгода строители полностью отремонтировали пришедшую в негодность дорогу, сообщает «КГВ».

На восьми километрах полностью уложен первый слой асфальта, заменены водопропускные трубы. Строители приступают к укладке ЩМА. Работы должны быть завершены в начале сентября. Но прежде, чем строители уйдут с объекта, московские эксперты должны проверить, всё ли соответствует нормам и требованиям.

Специалисты «Росдорнии» взяли на экспертизу керны, их передадут в центральную лабораторию, и уже там выпишут заключение по качеству асфальтового покрытия.

- До реконструкции здесь было просто направление, - рассказал специалист отдела капитального строительства ФКУ «Калугадорзаказчик» Павел БОРЗЕНКО. - Щебень, грязь, проблема с проездом была серьезная. Асфальта здесь вообще не было. Сейчас же у нас проезд уже обеспечен.

- Мы проверяем качество работ все от начала до конца, - прокомментировал главный инженер отдела организации производственного мониторинга ФАУ «РОСДОРНИИ» Алдар АБРАМОВ. - От проектной документации до приемки работ. Сейчас отобрали керны, дальше проведем ряд измерений геометрических параметров. Это ровность, ширина, толщина, уклоны. А дальше посмотрим асфальтобетонный завод подрядчика и лабораторию.

Такую же экспертизу прошла дорога в микрорайоне Турынино областного центра. Здесь работы завершаются.

В выходные эксперты дорожного института отправятся в Жуковский район. Там в рамках нацпроекта идет ремонт дороги Белоусово – Серпухов и проверят уже сданный участок дороги «Вязьма -Боровенск» в Мосальском районе.