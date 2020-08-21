В пятницу, 21 августа, в Калуге остановили движение троллейбусов №6, сообщает городская управа.

Это связано с работами по асфальтированию улицы Московской.

- В связи с этим количество общественного транспорта на дублирующем маршруте №90 увеличено в два раза, - говорят в горуправе. - Приносим извинения за временные неудобства.

Напомним, перекрытие улицы Московской на участке от переулка Безымянного до улицы Поселковой продлили до 24 августа.