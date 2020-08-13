Два крупных района Калуги свяжут новым переходом

Жители микрорайонов Малиновка и Ольговка в Калуге жаловались на отсутствие перехода через улицу Тарутинскую на перекрёстке с переулком Ольговский. В четверг, 13 августа, ситуацию прокомментировали в городской управе
- Вчера на указанный участок состоялся совместный выезд специалистов городской управы и Центра организации дорожного движения, - отмечают в администрации. - Исходя из предварительных проработок и оценки ситуации на месте, было принято решение об обустройстве пешеходного перехода с установкой светофорного объекта на перекрёстке улицы Тарутинской и переулка Ольговский.
Предварительно сообщается, что проектирование и установка займут около двух месяцев.
- В районе перекрёстка появятся две новые остановки общественного транспорта, - говорят также в горуправе. - Для подхода к пешеходному переходу от жилого микрорайона до переулка Ольговский будет обустроена пешеходная дорожка.
Светофор появится на этом перекрёстке.
Полностью завершить работы в обещают в 2021 году.
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