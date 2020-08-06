В Мещовском районе за 40 миллионов отремонтировали мост

В деревне Покров Мещовского района Калужской области благодаря проектам, инициированным президентом России Владимиром Путиным, после реконструкции открыли мост через реку Серёну.

Администрация района вместе с министерством дорожного хозяйства области два года готовили вариант реконструкции моста. Практически новый мост обошелся почти в 40 млн рублей.

- Это была наша мечта, - рассказал «КГВ» заместитель главы администрации Мещовского района Борис СИМАКОВ. - Мост приходил в негодность, он был сделан чуть ли не из дерева. Мы, конечно, все ремонтировали, приводили в порядок. Но новый мост - выше всяких похвал! Огромная благодарность дорожникам.

В администрации считают, что это инвестиции в развитие села. От моста зависят шесть населенных пунктов, куда уже начали возвращаться жители. Земельными участками начали интересоваться приезжие. Теперь жители ждут, когда решится вопрос с газификацией и строительством дорог.