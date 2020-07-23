В Калужской области водители подрались с пешеходами

В четверг, 23 июля, калужская полиция сообщила о расследовании уголовного дела, которое возбудили в Малоярославецком районе по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

По версии следствия, вечером компания молодых людей переходила дорогу к парку. Рядом с ними на большой скорости проехала машина. Один из пешеходов разозлился и стукнул по ней кулаком.

- Автомобиль остановился, из него вышел водитель, извинился и уехал дальше, а компания отправилась в парк, - отмечают в УМВД по Калужской области. - Вскоре этот же водитель вернулся в сопровождении товарищей. Между гражданами разгорелся спор, в результате которого один из оппонентов ударил гражданина, приехавшего заступиться за друга. Очевидцы конфликта поспешили вызвать стражей правопорядка. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали участников потасовки.

У одного из пострадавших травмы средней тяжести. Подозреваемый – 25-летний мужчина. Ему грозит до трёх лет колонии.

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