В центре Калуги отключились светофоры

Вечером в четверг, 4 июня, в Калуге перестали работать светофоры на некоторых центральных улицах. В частности, наши читатели сообщали о проблемах на перекрестке улиц Ленина и Чижевского, Ленина и Московской, Московской и Достоевского.

Не работают они и утром в пятницу, 5 июня.

- Контроллеры вышли из строя из-за скачков напряжения, - прокомментировали ситуацию в калужской городской управе. - Идёт ремонт.

Напомним, в четверг на Калугу обрушилась сильная гроза. Наши читатели сообщали, что в некоторых домах перестали работать лифты и домофоны.

Перекрёсток Ленина и Чижевского.