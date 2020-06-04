Пробки сковали улицы Кирова и Жукова в Калуге

Пробки наблюдаются в центральной части Калуги вечером в четверг, 4 июня.

Затруднено движение на улице Кирова, если ехать от сквера Мира в сторону площади Победы. Наибольшее количество машин на участке от театра до улицы Московской. Напомним, повернуть на Московскую в сторону Дзержинского сейчас нельзя. Дорогу будут ремонтировать как минимум до 9 июня.

На улице Жукова заторы от площади Победы и до железнодорожного переезда. Очевидцы сообщают о небольшой аварии с участием легковушки и троллейбуса. Ранее была информация про аварию с автобусом на кольце площади Победы. Заторы также на соседних улицах: Степана Разина, Горького, Энгельса. С Жукова, напомним, нельзя повернуть на Горького в сторону улицы Чижевского - там продолжается ремонт.