Северный обход Калуги начали асфальтировать

В среду, 20 мая, в Калуге начали укладывать асфальт на Северном обходе. Первое твёрдое покрытие появилось в районе деревни Березовка.
Сейчас также строится развязка в районе деревни Жерело и путепровод над железной дорогой в районе Муратовского Щебзавода, сообщает пресс-служба правительства.
Как мы уже рассказывали, дорогу от Анненок до Жерело должны достроить к концу 2022 года. Стоимость проекта – около 12,5 миллиарда рублей. Новая трасса позволит замкнуть кольцо вокруг Калуги. Власти рассчитывают, что тем самым из города уйдёт весь транзитный транспорт.
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