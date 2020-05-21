Северный обход Калуги начали асфальтировать

В среду, 20 мая, в Калуге начали укладывать асфальт на Северном обходе. Первое твёрдое покрытие появилось в районе деревни Березовка.

Сейчас также строится развязка в районе деревни Жерело и путепровод над железной дорогой в районе Муратовского Щебзавода, сообщает пресс-служба правительства.

Как мы уже рассказывали, дорогу от Анненок до Жерело должны достроить к концу 2022 года. Стоимость проекта – около 12,5 миллиарда рублей. Новая трасса позволит замкнуть кольцо вокруг Калуги. Власти рассчитывают, что тем самым из города уйдёт весь транзитный транспорт.