Режим работы общественного транспорта поменяли в Обнинске

С четверга, 14 мая, в Обнинске общественный транспорт опять начал ходить в дневное время. Решение об изменении режима работы автобусов приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности наукограда.

Теперь в рабочие дни жители Обнинска могут воспользоваться общественным транспортом с 5 утра и до полуночи. А вот в выходные останется коронавирусный режим: с 5:00 до 10:00 и с 16:00 до полуночи.

В Калуге, напомним, также рассматривают вопрос возвращения автобусов и троллейбусов в дневное время. Речь об этом шла на недавнем заседании оперативного штаба Калужской области. Однако пока официальные решения не приняты.