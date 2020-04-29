В Калуге ушёл в отставку бывший руководитель управления, провалившего ремонт дорог

Поздно вечером во вторник, 28 апреля, стало известно об отставке заместителя городского головы Калуги – начальника Управления делами городского головы Алексея ВОЛКОВА. Утром 29 апреля врио градоначальника Дмитрий ДЕНИСОВ подтвердил эту информацию официально.

- Да, Алексей Сергеевич Волков уволился по собственному желанию, - прокомментировал Денисов KP40. – Обязанности начальника Управления делами будет исполнять Павел Харламенков (ранее он работал заместителем руководителя данного Управления. – Прим. ред). По поводу дальнейшего трудоустройства Алексея Сергеевича – пока без комментариев.

Напомним, Алексей Волков руководил Управлением делами городского головы с 8 ноября 2019 года. До этого Волков возглавлял Управление городского хозяйства, которое фактически провалило реализацию в Калуге федерального национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в прошлом году.