В Калуге 15 апреля начнут снимать асфальт с улиц

С 15 апреля в Калуге будут проводиться работы по фрезерованию асфальта на улице 40 лет Октября. Об этом KP40 рассказали в калужской городской управе.

- В этой связи возможно затруднение движение транспорта, - предупредили в администрации. - Просим автомобилистов быть внимательными. Приносим извинения за вынужденные неудобства.

Ранее, напомним, власти Калуги обещали, что в нынешнем году между фрезерованием и укладкой выравнивающего слоя асфальта будет проходить не больше 10 суток.