Калугу решили оставить без умных остановок

В Калуге решили отказаться от идеи установить в городе умные остановки.

- Чем она умная, чем она принципиально отличается он неумной остановки, - рассуждал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ 8 апреля в эфире «Радио России-Калуга». - Тем, что там появляется электронное табло. Так у нас появилось приложение «Яндекс. Транспорт», на котором можно посмотреть режим движения общественного транспорта. И в будущем каждый калужанин с использованием своего смартфона будет иметь возможность посмотреть, через какой промежуток времени придёт общественный транспорт. Что касается наличия возможности подзарядить свой гаджет. Ну, я считаю, что эта функция в условиях запредельного уровня вандализма... В нашем городе все эти остановочные комплексы выходят очень быстро из строя. Поэтому мы пока воздержимся от этого. Будут остановочные павильоны в антивандальном исполнении.

Напомним, что первая умная остановка появилась в августе 2019 года у Каменного моста. В городе планировали установить ещё 7 таких остановок. Их должен был оплатить инвестор, который планировал зарабатывать за счёт продажи рекламы на скроллере.

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