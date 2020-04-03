Новые камеры поставят на перекрёстке в центре Калуги

В Калужской области в ближайшее время пройдёт конкурс на поставку десяти комплексов фото и видеофиксации. В пятницу, 3 апреля, об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Один комплекс разместят на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге. Там будет контролироваться скорость движения во всех направлениях, фиксироваться проезд на запрещающий сигнал светофора и остановка перед стоп-линией.

Кроме того, новые камеры собираются поставить:

На трассе «Брянск – Людиново – Киров» – А-101»,

на дороге «Белоусово – Высокиничи – Серпухов»,

на дороге «Жуков – микрорайон Протва»,

на дороге «Калуга – Медынь»,

на улице Советской в Калуге,

на Грабцевском шоссе в Калуге

на улице Курчатова в Обнинске,

на улице Ленина в Кирове,

на проспекте Маркса в Обнинске.

В конце прошлого года, напомним, камеры установили на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге.