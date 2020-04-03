Новые камеры поставят на перекрёстке в центре Калуги

В Калужской области в ближайшее время пройдёт конкурс на поставку десяти комплексов фото и видеофиксации. В пятницу, 3 апреля, об этом рассказали в пресс-службе правительства.
Один комплекс разместят на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге. Там будет контролироваться скорость движения во всех направлениях, фиксироваться проезд на запрещающий сигнал светофора и остановка перед стоп-линией.
Кроме того, новые камеры собираются поставить:
В конце прошлого года, напомним, камеры установили на перекрестке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!